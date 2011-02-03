Україна та Польща відновлять роботу консультативних комітетів
17:58, 03 лютого 2011Новини ЄС
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Янукович домовився з Коморовським
Варшава. 3 лютого. УНІАН. Президенти України і Польщі Віктор ЯНУКОВИЧ і Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ відновили роботу українсько-польських консультативних комітетів, які працюють при главах двох держав.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президенти домовилися сьогодні під час зустрічі у Варшаві, що відбулася у рамках державного візиту В.ЯНУКОВИЧА до Польщі.
Зокрема, з такою ініціативою виступив український Президент.
Згідно з досягнутою домовленістю, з кожної сторони консультативні комітети очолять глави адміністрацій президентів.
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