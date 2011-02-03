Україна та Польща відновлять роботу консультативних комітетів

Варшава. 3 лютого. УНІАН. Президенти України і Польщі Віктор ЯНУКОВИЧ і Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ відновили роботу українсько-польських консультативних комітетів, які працюють при главах двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президенти домовилися сьогодні під час зустрічі у Варшаві, що відбулася у рамках державного візиту В.ЯНУКОВИЧА до Польщі.

Зокрема, з такою ініціативою виступив український Президент.

Згідно з досягнутою домовленістю, з кожної сторони консультативні комітети очолять глави адміністрацій президентів.