Україна і Польща обговорять модернізацію кордонів

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Представники українського та польського урядів 2-3 березня у Львові обговорять питання модернізації міждержавного кордону для забезпечення подорожуючим більш комфортних умов його перетину.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав голова Львівської облдержадміністрації, на котру припадає найбільша частина польсько-українського прикордоння, Михайло ЦИМБАЛЮК.

Він відзначив, що польський кордон з Україною де-факто є східним кордоном об’єднуючого сьогодні 27 держав Європейського Союзу, а українські власті зацікавлені у якнайкращому його облаштуванні.

„Для нас важливо, аби він був найсучаснішим, аби люди мали найбільш комфортні умови перетину кордону”, - сказав голова ОДА.

М.ЦИМБАЛЮК відзначив, що учасники зустрічі, яка відбудеться під головуванням щонайменше віце-прем’єрів урядів, обговорять реалізацію домовленості про спорудження двох нових пунктів пропуску на кордоні, а також їх використання після Євро-2012.

„Для нас це дуже важливий візит, ми до нього розпочали підготовку й надіємося на його ефективність”, - сказав він.

Голова ОДА також назвав одним із важливих завдань українських властей використати можливості дофінансування розвитку прикордонної інфраструктури за кошти Європейського Союзу.

Він зауважив, що сьогодні на Львівщині на кордоні з Польщею діє 4 автомобільних та 4 залізничних пунктів пропуску, а також чинне одне міжнародне летовище у Львові.

М.ЦИМБАЛЮК додав, що тему розвитку прикордонного співробітництва та облаштування кордону обговорював також із представниками прикордонних з Україною польських воєводств.

Як повідомляв УНІАН, М.ЦИМБАЛЮК узяв участь у Польсько-Українському форумі самоврядування та Х Економічному саміті „Польща-Україна”, які пройшли 3-4 лютого у Варшаві.

Форум та саміт відбуваються в рамках першого візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Польщі.