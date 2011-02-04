Польща хоче стратегічного партнерства з Україною

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Польська влада хоче розвивати стратегічне партнерство з Україною.

Як повідомляє веб-сайт Президента Польщі, про це глава Польської держави Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ заявив 3 лютого під час урочистого прийому на честь першого візиту до Польщі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

„Ми йдемо разом дорогою, яка веде до спільної Європи, яка інтегрується. Хочемо будувати стратегічне польсько-українське партнерство”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

У свою чергу, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив, що Україна хоче модернізуватися, щоб у результаті приєднатися до Європейського Союзу.

Згідно з повідомленням, під час свого виступу В.ЯНУКОВИЧ відзначив важливу роль колишнього глави Польської держави Олександра КВАСНЄВСЬКОГО у розвитку добросусідських відносин Польщі та України. Він наголосив, що нинішня українська та польська влада повинні продовжувати цю традицію.

„Зараз будуємо амбітну стратегію розвитку відносин між Польщею та Україною”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.