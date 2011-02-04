Янукович вірить у поглиблення партнерства з Польщею

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вірить у поглиблення стратегічного партнерства з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це глава Української держави заявив у Варшаві на Х Економічному форумі „Польща-Україна”.

„Вірю в подальше поглиблення стратегічного партнерства у всіх сферах”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент назвав основою для подальшого розвитку українсько-польських відносин, у першу чергу, економічне співробітництво, зокрема, сприяння бізнес-контактам між підприємцями обох держав.

”Сьогодні зібралися люди, від яких залежить майбутнє наших держав”, - сказав він, звертаючись до учасників форуму.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що польська економічна модель довела свою ефективність у кризовому 2009 році, в той час, як український ВВП впав на 15%, що, за його словами, загрожувало втратою державного суверенітету.

За словами Президента, українська влада планує використати польський досвід під час реформування економіки, визнавши, що Польща вирвалася вперед в економічному розвитку, порівняно з Україною.

„Нас це не ображає, не принижує наші амбіції, але, як кажуть, треба не пасти задніх, а наздоганяти та бути поруч”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також подякував польській владі за підтримку України та розуміння складної ситуації в державі, і висловивши сподівання, що Польща й надалі підтримувати українців, зокрема, у питанні європейської інтеграції.

„Ми розраховуємо, що під час головування Польщі в Євросоюзі у другій половині цього року буде досягнутий суттєвий прогрес (у відносинах України з ЄС)”, - сказав Президент.