Коморовський сподівається на розвиток економічної співпраці з Україною

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ бачить шанс для розвитку відносин з Україною в налагоджені ефективнішого економічного співробітництва та реалізації українською владою реальних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава польської держави сказав у Варшаві в п’ятницю на Х Економічному форумі „Польща-Україна”, в якому брав участь разом з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

„Можна сказати мільйони гарних слів, можна виголосити тисячі промов, озвучувати багато гасел, але ми усі це відчуваємо, що, якщо росте мережа економічної співпраці, якщо існує бізнес, який заробляє і в Україні, і в Польщі, то це гарантія справжнього довготривалого та міцного зближення між державами та народами”, - сказав він.

Президент Польщі навів приклад Варшавської фондової біржі, де вже зараз торгують своїми акціями 5 компаній з України, назвавши це взірцем розвитку відносин навіть без політичної підтримки керівництва держав.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ висловив сподівання на розвиток економічного співробітництва між підприємцями обох держав.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також назвав дуже важливим дотримання „дисципліни реалізації” задекларованих цілей.