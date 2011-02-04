Янукович хоче наповнити партнерство з Польщею змістом

Київ. 4 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності наповнити стратегічне партнерство України і Польщі практичним змістом.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це він заявив на зустрічі з головою Ради Міністрів Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Республіка Польща була і буде ключовим партнером України.

«Хочу Вам сказати як людині, в мундирі якої я був двічі: нам з Вами треба багато що зробити, щоб наповнити практичним змістом стратегічне партнерство України і Польщі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також підкреслив, що у відносин між Україною та Польщею є значний потенціал і міцний фундамент – добросусідські відносини.