Єлісєєв: Президент Європарламенту оцінює ситуацію в Україні емоціями

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ вважає, що Президент Європарламенту Їжи БУЗЕК був дещо емоційний, коли заявив про свою стурбованість погіршенням стану свобод в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це український Посол заявив сьогодні, виступаючи на конференції «Збираючи широку Європу після Лісабонської угоди» в Брюсселі.

«Вчора в своєму виступі на цій конференції Президент Європейського парламенту передав вам деякі емоційні сигнали щодо ситуації в Україні. Я б не хотів бачити європейську інтеграцію моєї країни заручником емоцій», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він закликав робити висновки на підставі фактів і справ і зазначив, що Україна рік тому і зараз – дві абсолютно різні країни.

«Головна відмінність між нинішньою і попередньою владами дуже проста: сьогодні ми маємо можливість не тільки декларувати наші цілі, але також і підтримувати їх конкретними діями», - сказав український Посол.

«Більш того, нове українське лідерство довело, що має достатню сміливість, щоб визнати, що європейська інтеграція не робиться в Брюсселі, а є внутрішнім завданням», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

На думку українського Посла, за останній рік Україна досягла значно більшого прогресу, ніж за попередні 5 років.

Він відзначив, що серед досягнень нової української влади – ухвалення законів про функціонування газового ринку, про державні закупівлі, про судовий устрій, Податкового і Бюджетного кодексів.

Посол також зазначив, що 3 лютого Президент України підписав закон про доступ до публічної інформації.

«Є стабільність, політична воля достатньо висока, щоб здійснювати реформи, які можуть навіть здаватися непопулярними чи бути болючими», - наголосив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Президент Європарламенту Є.БУЗЕК висловив стурбованість погіршенням стану свобод в Україні.

«Україна була кращим студентом в аудиторії в регіоні два роки тому. Тепер це не так. Я стурбований погіршенням ситуації в галузі свободи слова і свободи ЗМІ», - сказав Президент Європарламенту.

Він також висловив занепокоєння недавньою тенденцією використання Кримінального кодексу для залякування опозиційних політиків.