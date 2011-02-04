ЄС хоче посилити допомогу на розвиток демократії в Єгипті і Тунісі

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Лідери Європейського Союзу хочуть збільшити допомогу Єгипту і Тунісу для демократизації цих двох країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві щодо ситуації в Єгипті та регіоні, прийнятій сьогодні на засіданні Європейської Ради в Брюсселі.

У своїй заяві лідери ЄС засудили застосування сили і наголосили на праві всіх громадян на мирні демонстрації «під захистом правоохоронних органів».

«Будь-які спроби обмежити доступ інформації, включаючи агресію і погрози журналістам і правозахисникам, неприпустимі», - наголошується в документі.

Лідери ЄС закликали владу Єгипту відповідати на прагнення народу реформами, а не репресіями.

При цьому, процес переходу до демократичних реформ має здійснюватися урядом, сформованим за участю опозиції.

Лідери Євросоюзу особливо відзначили мирний шлях вираження своєї волі громадянами Тунісу і Єгипту, наголосивши, що такий шлях відповідає ключовим принципам ЄС.

«ЄС має намір надати повну підтримку процесу переходу до демократичного управління, плюралізму, покращення можливостей для економічного процвітання і соціальної залученості, посилення регіональної стабільності», - наголошується в заяві.

У цьому контексті лідери ЄС звернулися до Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки з проханням розробити проект заходів, які можуть бути вжито ЄС для підтримки реформ у двох країнах, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, стимулювання демократичного управління і допомоги в підготовці та проведенні чесних і вільних виборів.

Крім того, Європейська Рада закликала Верховного представника ЄС зробити можливим надання гуманітарної допомоги Тунісу і Єгипту на ці ж цілі.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня в Тунісі було сформовано перехідний уряд, після того, як після місяця протестів громадян країни її колишній Президент втік за кордон.

У Єгипті другий тиждень відбуваються масові акції протесту з вимогою відставки Президента країни Хосні МУБАРАКА.