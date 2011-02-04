Лідери ЄС хочуть посилити безпеку поставки енергоресурсів

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Лідери Європейського Союзу вважають за необхідне посилити безпеку поставок енергетичних ресурсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, прийнятих сьогодні на засіданні Європейської Ради в Брюсселі.

«Надійні, гарантовані, стабільні та доступні енергетичні ресурси, що сприяють європейській конкурентоспроможності, залишаються пріоритетом для Європи», - наголошується в документі.

Згідно з прийнятими висновками, до 2014 року планується завершити створення повністю інтегрованого внутрішнього ринку, що має дозволити вільне переміщення газу і електроенергії у всіх країнах - членах ЄС.

«Жодна країна-член не повинна залишатися ізольованою від Європейських мереж газо- і електропостачання після 2015 року, або відчувати загрозу своїй енергетичній безпеці через нестачу відповідних (інфраструктурних – УНІАН) з`єднань», - наголосили лідери ЄС.

Лідери ЄС також запропонували Єврокомісії до червня цього року підготувати оцінку рівня бюджетних вкладень, необхідних для розвитку інфраструктурних проектів.

У цілому, згідно зі здійсненою Єврокомісією оцінкою в 2010 році, загальна вартість інвестицій – бюджетних і приватних - в інфраструктуру до 2020 року має становити близько 1 трлн. євро.

У документі також наголошується на необхідності продовження роботи над посиленням енергоефективності та розвитком енергетики з відновлюваних ресурсів.