Країни ЄС обмінюватимуться інформацією про контракти на поставки газу

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Лідери країн - членів ЄС домовилися про необхідність обміну інформацією про договори на постачання енергоресурсів із третіх країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, ухвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради.

«Країнам-членам пропонується з 1 січня 2012 року інформувати Єврокомісію про існуючі та нові двосторонні угоди із третіми країнами», - йдеться в документі.

«Комісія буде робити цю інформацію доступною для всіх країн-членів у належній формі, беручи до уваги необхідність захисту комерційно чутливої інформації», - зазначають лідери ЄС.

Наголошуючи на необхідності розвитку взаємовигідного партнерства в енергетичній сфері з третіми країнами, лідери ЄС запропонували Верховному представнику ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки брати до уваги у своїй роботі питання енергетичної безпеки.

При цьому, вважають лідери ЄС, питання безпеки енергопостачань мають знайти своє відображення і в Європейській політиці сусідства.

У документі лідери ЄС наголосили на необхідності диверсифікації маршрутів постачання енергоресурсів до Європи і запропонували Єврокомісії продовжувати роботу над такими стратегічними проектами транспортування газу, як Південний коридор.

Разом з цим, лідери ЄС наголосили на необхідності розвитку надійних, прозорих і заснованих на чітких правилах відносин із Росією в галузі постачання енергетичних ресурсів.