Україна та НАТО готують зустріч міністрів закордонних справ

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Україна та НАТО почали підготовку до засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у Берліні у квітні в рамках засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив українським журналістам України при НАТО Ігор ДОЛГОВ по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

“Ми почали, і це дуже важливо, практичну роботу над підготовкою міністерського засідання Комісії Україна-НАТО, яке буде в Берліні”, - сказав Посол.

Він зазначив, що однією з головних тем, які будуть обговорені в Берліні під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО буде тема партнерства Північно-Атлантичного Альянсу з іншими організаціями та країнами світу.

“Якщо подивитися на приклад співробітництва України з НАТО, то в багатьох випадках Україна була першим партнером, яка починала бути залученою і працювати в тих чи інших напрямках, наприклад, сили реагування, кібернетичний захист, обмін інформацією про повітряний простір”, - сказав І.ДОЛГОВ.

За його словами, в НАТО на сьогодні є розуміння, що досвід України є корисним для вибудовування відносин НАТО з іншими партнерами.

“Є також розуміння того, що Україна цікавить НАТО не лише як особливий партнер, але також як складова загальноєвропейської системи безпеки”, - зазначив Посол.

Він також зазначив, що в ході засідання Комісії в Берліні передбачається обговорити підготовку України до головування в ОБСЄ в 2013 році.

“ОБСЄ також є партнером НАТО. Це також важливо. Серед тих питань, які хотіли б більш детального обговорити з Україною країни-члени Альянсу, ці питання сьогодні згадувалися. Які будуть пріоритети України в ОБСЄ? Яким чином Україна бачить розвиток ситуації навколо заморожених конфліктів?”, - сказав І.ДОЛГОВ.