Генконсульство Польщі у Вінниці планує видати 30 тис. віз до кінця року

Вінниця. 1 березня. УНІАН. Генеральне консульство Республіки Польща в м. Вінниці очікує, що кількість виданих віз у 2011 році досягне 30 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК.

«У 2010 році ми видали 21,5 тисяч віз, у 2011 році очікується, що це число досягне 30 тисяч», - повідомив він.

Генеральний консул Польщі у Вінниці зазначив, що співвідношення виданих шенгенських віз і національних становить 6:4 (на користь шенгенських).

«Частіше до нас звертається молодь – студенти, учні середніх шкіл і ця кількість збільшується, особливо в літній період часу», - зазначив К.СВІДЕРЕК.

За його словами, група осіб, які користувалися пільгами при отриманні віз, – значна. «Минулого року досить багато громадян було звільнено від оплати у зв`язку з дуже різними життєвими ситуаціями. Ми не прагнемо робити перешкоди, а прагнемо йти назустріч громадянам, які звертаються за отриманням віз», - сказав Генконсул.

Він зазначив, що випадків відмови було близько 3,5-4% через підробні документи.

«За рік нашої роботи з моменту відкриття ми знаходимося на четвертому місці. Генеральне консульство у Львові видає найбільшу кількість віз, на другому місці – Луцьк, на третьому місці Київ і на четвертому – Вінниця», - додав К.СВІДЕРЕК.