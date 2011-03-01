Генконсульство Польщі у Вінниці вводить електронну реєстрацію візових анкет

Вінниця. 1 березня. УНІАН. Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці впродовж двох місяців зробить систему електронної реєстрації візових анкет обов`язковою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК.

«Ми спостерігаємо, що і в січні, і в лютому значно зросте число осіб, які обрали наше консульство, щоб саме тут одержати візи. Аби уникнути черг, ми запровадили систему, і плануємо протягом двох місяців прагнути до того, щоб усі візові заяви надходили нам за допомогою цього веб-сайту», - повідомив він.

К.СВІДЕРЕК сказав, що Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці пропонує можливість реєстрації візових анкет і встановлення дати подачі візової анкети через Інтернет: http://www.e-konsulat.gov.pl/, що дасть змогу прискорити і спростити процес подачі документів на отримання віз.

«Що стосується літніх людей і ряду інших категорій громадян – ми їх прийматимемо як і раніше, але всі інші прийматимуться тільки за допомогою e-konsulat. Це полегшить життя і громадянам України, які подають документи на візу, і нам», - вважає К.СВІДЕРЕК.

У Генконсульстві Республіки Польща у Вінниці впевнені, що ця інтернет-сторіночка захищена від зламу хакерами, а також є безпечним засобом для подачі візових заяв. «e-konsulat - це така система, що дозволяє громадянам подавати документи, практично не виходячи з домівки. Для цього, звісно, потрібен комп`ютер, який підключений до інтернету», - сказав Генконсул.

Як повідомляв УНІАН, Генеральне консульство РП у Вінниці з липня 2010 року ввело нову систему «System eKonsulat», яка прискорить отримання віз.

У Вінниці 5 лютого 2010 року відкрилося Генеральне Консульство Республіки Польща, котре обслуговує Вінницьку, Хмельницьку і Житомирську області.