Клюєв у Брюсселі обговорить угоду про асоціацію

Київ. 1 березня. УНІАН. Завтра, 2 березня, перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ проведе в Брюсселі переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі, а також активізацію діалогу про введення безвізового режиму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єра.

Зокрема, в рамках одноденного візиту А.КЛЮЄВ проведе зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань конкуренції Хоакіном АЛМУНЬЄЮ, членом Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, членом Єврокомісії з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ, членом Єврокомісії з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості Дачіаном ЧОЛОШЕМ.

Також у ході візиту планується підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Європейською комісією щодо Національної індикативної програми допомоги ЄС для України на 2011-2013 роки в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства. Документ відображає індикативні пріоритети допомоги ЄС Україні на 2011-2013 рр.

Крім того, заплановано зустрічі першого віце-прем`єр-міністра України з представниками Європарламенту та європейських бізнес-асоціацій.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що підготовка й підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом стримується тим, що зі сторони ЄС висувається вимога про введення квот на українську продукцію.

За словами М.АЗАРОВА, в переговорах із Європейським Союзом про створення ЗВТ Україна пропонує збільшити квоти на експорт до країн ЄС сільгосппродукції та надалі щорічно збільшувати їх, аж до повного скасування.

Довідка УНІАН. Україна та Євросоюз у 2007 році почали переговори щодо підписання Угоди про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.