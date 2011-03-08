ЄС докладатиме зусиль до рівноправ`я жінок

Брюссель. 8 березня. УНІАН. Віце-президенти Європейської комісії Кетрін ЕШТОН і Вівіан РЕДІНГ пообіцяли докладати зусилля до встановлення рівноправ`я між чоловіками і жінками.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президента Єврокомісії К.ЕШТОН і віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства, В.РЕДІНГ з нагоди сотої річниці Міжнародного жіночого дня.

«Жінки у всі часи історії боролися за великі права і велику свободу вибору. Ми користуємося можливістю, щоб наголосити спільно на наших зобов`язаннях сприяти правам жінок і гендерній рівності», - говориться в заяві.

Віце-президенти Єврокомісії нагадали, що основною темою цього року в ЄС є забезпечення рівного доступу до освіти.

«Освіта – це базове право людини, вона є основою економічної безпеки, а також забезпечує можливість стабільного розвитку», - наголосили К.ЕШТОН і В.РЕДІНГ.

Вони також відзначили, що жінки зіграли значну роль в останніх подіях у Північній Африці, висловивши при цьому надію, що це приведе до інституційних змін.

«Жінки повинні бути в центрі дискусій про майбутній порядок», - наголосили віце-президенти Єврокомісії.

Вони також нагадали, що багато жінок у світі все ще продовжують стикатися з нерівністю, заробляючи менше чоловіків, будучи мало представленими в політиці та бізнесі. «Щодня тисячі жінок стають жертвами насильства лише тому, що вони – жінки, включаючи сексуальне насильство, торгівлю людьми і примусове заміжжя», - нагадали К.ЕШТОН і В.РЕДІНГ.

У зв`язку з цим віце-президенти Єврокомісії наголосили на готовності й надалі сприяти встановленню рівноправ`ю між чоловіками і жінками.