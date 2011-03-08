У Брюсселі розпочалися перші переговори між Сербією та Косово

Київ. 8 березня. УНІАН. У Брюсселі сьогодні почалися перші прямі переговори між представниками Сербії та Косово, передає Радіо «Свобода».

Посередником в діалозі виступив Європейський Союз. В рамках зустрічі обговорюються головним чином технічні питання, серед них митний режим та авіасполучення. Офіційний представник європейського керівництва Майя КОЩАНЧИЧ висловила сподівання, що нинішні консультації допоможуть прискорити процес інтеграції Сербії та Косово в ЄС.

Сербія не визнає незалежність Косово, проголошену в лютому 2008 року. Проте обидві сторони сподіваються, що контакти, які почалися, стануть першим кроком до нормалізації відносин.