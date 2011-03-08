Європарламент хоче податків на фіноперації

Київ. 8 березня. УНІАН. Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку ідеї введення в країнах Європейського Союзу спеціального податку на окремі види фінансових операцій.

Як повідомляє Радіо “Свобода”, відповідну резолюцію Європарламент ухвалив сьогодні.

Можлива ставка податку - 0,05% від суми окремої ухваленої угоди. Мова йде, передусім, про купівлю-продаж банками та іншими фінансовими компаніями похідних фінансових інструментів, проте повний перелік оподатковуваних операцій поки що не визначено.

Ввести такий податок у світовій практиці запропонували на останньому саміті G20 у листопаді минулого року Німеччина і Франція, але відразу кілька країн, у тому числі США і Канада, виступили проти.

У резолюції зазначається, що спочатку такий податок слід ввести в Європі на регіональному рівні.