ЄС узгодив нові санкції проти Лівії

Брюссель. 8 березня. УНІАН. Європейський Союз практично узгодив нові санкції, які можуть бути введені проти режиму лівійського лідера Муамара КАДДАФІ.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією агентства, нові санкції стосуватимуться, перш за все, трансакцій Лівійського інвестиційного управління – головного органу країни, що займається інвестуванням за кордоном прибутків, одержаних від торгівлі нафтою.

Всього під санкції можуть потрапити 5 установ країни, включаючи Лівійський центральний банк.

Агентство зазначає, що угоди вдалося досягнути тільки після того, як експерти заспокоїли представників Мальти, які вважали, що санкції проти лівійських компаній можуть негативно вплинути на роботу європейських компаній, в яких лівійські фірми володіють значними пакетами акцій.

AFP відзначає, що створене в 2006 році Лівійське інвестиційне управління має значні пакети акцій італійського банку UniCredit, італійської оборонної й аерокосмічної групи Finmeccanica, футбольного клубу «Ювентус», а також міжнародної медіа компанії Pearson - видавця Financial Times.

Передбачається, що нові санкції можуть бути схвалені вже до п`ятниці.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого ЄС вже прийняв низку санкцій проти Лівії, серед яких, зокрема, заборона на в`їзд 26-ти близьким родичам М.КАДДАФІ і замороження активів ще 25-ти чиновникам, відповідальним за жорстоке придушення акцій протесту.