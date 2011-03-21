Польща в 2010 збільшила видачу віз українцям

Варшава. 24 лютого. УНІАН. Консульства Польщі в Україні торік видали українцям 455 тис. віз, що на 15 тис., або на 3%, більше, ніж у 2009 роціу.

Про це свідчать дані Міністерства закордонних справ Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Польські консульства видали майже 320 тис. короткотермінових (з правом перебування до 90 днів) шенгенських віз та 135 тис. довгострокових (понад 90 днів) національних віз у порівнянні із 280 тисячами та 160 тисячами, відповідно, в 2009 році.

250 тис. усіх віз видало консульство Польщі у Львові, що на 8% менше показників попереднього року.

Консульство у Луцьку видало близько 90 тис. віз, у Києві - майже 60 тис., в Одесі – 17 тис., у Харкові – 16 тис.

Консульство у Вінниці, яке почало працювати в минулому році, видало понад 20 тис. віз.

Друге нове консульство Польщі, яке також було відкрито в минулому році, у Севастополі, ще не розпочало видачу віз.

Кількість відмов за всіма видами віз в минулому році становила 2,5%.

Також, за даними польського МЗС, Польща в минулому році збільшила видачу віз громадянам Білорусі на 30% - до близько 200 тис., а Росії на 60% - до 160 тис.

75% отриманих віз білорусами були короткотерміновими шенгенськими, а у випадку росіян цей показник становив 97%.

Як повідомляв УНІАН, Польща в 2009 році збільшила видачу віз українцям на 20% - до 440 тис., з яких більше 65% були короткотерміновими шенгенськими візами.

Довідка УНІАН У 2008 році Польща через запровадження жорсткіших візових правил у звязку зі вступом країни до Шенгенської зони скоротила видачу віз в Україні на рекордні 40% - до 350 тис.

Польська влада запровадила візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавала їх до 2008 року безкоштовно й за дуже ліберальними правилами.

Поляки можуть відвідувати Україну без віз до 90 днів у році, а якщо планують перебувати довше, то повинні отримати довгострокову візу, яка, в залежності від виду, коштує від 60 до 240 доларів.