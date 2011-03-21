Поляки все гірше оцінюють відносини з Росією

Варшава. 21 березня. УНІАН. Кількість громадян Польщі, які позитивно оцінюють польсько-російські відносини, за останні десять місяців зменшилася більш ніж удвічі.

Зокрема, за даними опитування CBOS, яке наводить TVN24, добрими відносини з Російською Федерацією вважають лише 12% поляків проти 29%, які давали таку оцінку в травні минулого року.

TVN24 зазначає, що поляки стали краще оцінювати відносини з росіянами після реакції російської влади на Смоленську трагедію 10 квітня 2010 року, позитивно сприйнявши декларовану відкритість в розслідуванні причин аварії.

Водночас після представлення в січні цього року російського звіту причин авіакатастрофи, в якому росіяни усю вину за трагедію поклали на польську сторону, 73% поляків оцінили його негативно.

35% громадян Польщі вважають, що польський уряд мав добрі наміри, але занадто довірився росіянам при розслідуванні причин Смоленської катастрофи.

33% поляків вважають, що Польща не мала впливу на російське розслідування, а 17% - що уряд взагалі не був зацікавлений з’ясуванням справжніх причин трагедії, а лише утриманням добрих відносин з РФ.

Більше 60% поляків вважають можливими добрі відносини з росіянами, але половина з них скептично оцінює шанси на них найближчим часом.

Згідно з останніми даними, 43% поляків вважають „середніми” відносини з РФ, а 42% - „поганими”.