Польща оприлюднить свій звіт про загибель літака Качинського у травні

Варшава. 21 березня. УНІАН. Польська влада планує оприлюднити остаточний звіт причин Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя Президента Леха Качинського, швидше за все, у травні.

Про це сказав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Єжи МІЛЛЕР.

„Не допускаю, щоб до 10 квітня. Сподіваюся, що це буде, може, квітень, може, травень”, - сказав міністр, якого цитують польські ЗМІ.

Є.МІЛЛЕР зазначив, що при визначені дати публікації звіту треба взяти до уваги події, які відзначатимуться у двох наступних місяцях, серед яких на початку травня – беатифікація Іоанна Павла II.

Міністр сказав, що очолювана ним комісія, яка вивчає причини трагедії, повинна провести консультації з прокуратурою, чи всі складові звіту можуть бути оприлюднені.

Прес-секретар польського МВС Магожата ВОЗНЯК підтвердила УНІАН, що звіт, швидше за все, буде оприлюднено не раніше травня цього року.

Вона зауважила, що польські експерти ще не провели експеримент з другим Ту-154, який належить польському уряду, в рамках якого планується відтворити останню фазу польоту аналогічного літака, який розбився під Смоленськом.

Прес-секретар пояснила затримку ”формальними причинами”.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого польське МВС повідомило про відкладення на півтора місяці публікації остаточного звіту причин Смоленської авіакатастрофи через поломку другого Ту-154, який потрібен експертам для проведення експерименту в рамках з’ясування причин трагедії 10 квітня 2010 року.

Нещодавно Rzeczpospolita написала, що завершення польського розслідування затримує відсутність у поляків оригіналів „чорних скриньок” Ту-154, які росіяни досі не передали польській стороні.

Контрольована російською владою МАК оприлюднила свій остаточний звіт причин Смоленської катастрофи в січні цього року, поклавши усю вину за трагедію на поляків.