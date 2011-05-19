У Польщі середня зарплата за рік зросла на 6%

Варшава. 19 травня. УНІАН. Середня заробітна плата у Польщі у квітні в річному виразі зросла на 5,9% - до 3,6 тис. злотих (близько 1300 доларів за поточним курсом).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомило Головне управління статистики (GUS).

За даними GUS, порівняно з березнем середня зарплата у секторі підприємств знизилася на 1%. Водночас аналітики, опитані РАР, прогнозували річне зростання на 4,5% і місячне зниження на рівні 2,2%.

GUS також повідомило, що минулого місяця у секторі підприємств працювало 5,513 тис. осіб, що на 3,9% більше за показники квітня минулого року і на 0,1% більше, ніж у березні. Експерти очікували збільшення працевлаштування на 4,1% у річному і на 0,3% у місячному виразі.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата у секторі підприємств Польщі у березні (рік до року) зросла на 4% після 4,1% зростання у лютому і 5% у січні.

Інфляція в країні у квітні становила рекордні з вересня 2008 року 4,5%.

Довідка УНІАН. Мінімальна місячна зарплата в країні, яку зобов`язані платити роботодавці співробітникам, після зростання на 3% у 2010 році, цього року зросла на 5% - до майже 1,4 тис. злотих.

Реальна середня зарплата в країні за весь минулий рік становила 3,225 тис. злотих (+1,5% до 2009 року).