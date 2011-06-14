Україна не бачить загроз у проведенні ”Сі-Бриз” іншим країнам

Київ. 14 червня. УНІАН. Україна не вбачає у проведенні українсько-американських військово-морських навчань «Сі Бриз - 2011» реальної чи потенційної загрози для будь-якої із країн Чорноморського регіону.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА щодо участі американського корабля «Монтерей» у навчаннях «Сі Бриз - 2011».

«Всі елементи, що включені до програми «Сі Бриз - 2011», жодним чином не пов’язані з відпрацюванням дій, які б могли становити небезпеку для наших сусідів. Більше того, ми розглядаємо ці навчання, до участі в яких були запрошені усі чорноморські держави, включаючи Російську Федерацію, як важливий елемент зміцнення взаємної довіри та співробітництва між військовими різних країн», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, такі багатонаціональні військові заходи допомагають долати хибні фобії та стереотипи, успадковані від періоду «холодної війни», сприяють підвищенню рівня безпеки у надзвичайно важливому для глобальної стабільності Чорноморському регіоні.

Він висловив сподівання, що всі партнери виходитимуть з такого розуміння цих навчань.

Як повідомляв УНІАН, Росія невдоволена заходженням у Чорне море протиракетного крейсера ВМС США.

Про це сказано у коментарі МЗС Росії у зв`язку із заходженням у Чорне море американського протиракетного крейсера «Монтерей». Документ оприлюднено на сайті міністерства.

«Заходження в Чорне море для участі в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз – 2011» крейсера ВМФ США «Монтерей», обладнаного протиракетною системою «Іджіс», викликає у нас низку питань», йдеться у коментарі.