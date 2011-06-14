Резолюція Європарламенту не є обов`язковою для виконання

Київ. 14 червня. УНІАН. Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що до резолюції Європарламенту щодо України потрібно підходити комплексно, а не вибірково, як це робить опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи вимоги опозиції щодо виконання даного документу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, Україна є суверенною державою, і тому резолюції державних органів інших країн не є обов’язковими до виконання.

«Тому ставити питання про те, що ми зобов’язані виконувати резолюцію інших парламентів, некоректно», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що у Європарламенті існують різні точки зору щодо ситуації в Україні.

«Тому однозначно оцінювати якісь рішення, які приймаються у Європарламенті, не звертаючи уваги на інші моменти, які були акцентовані у цьому документі, нелогічно. Ми цей документ будемо розглядати у сукупності», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він додав, що влада, безумовно, дослухається до резолюції.