В Києві проведуть конференцію з модернізації ГТС

Київ. 14 червня. УНІАН. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час робочої поїздки до Королівства Швеція домовився з Єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ про проведення в Києві міжнародної конференції з питань модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні зазначається, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили низку питань співпраці в енергетичній сфері.

За результатами зустрічі була досягнута домовленість про проведення в Києві у вересні 2011 року міжнародної конференції з питань модернізації української ГТС, до участі в якій будуть запрошені представники провідних фінансових установ Європи і світу, а також зацікавлених енергетичних компаній.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому численні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.

3 грудня 2010 року НАК «Нафтогаз України» затвердила Програму реконструкції, технічного переоснащення, розширення і планово-запобіжних ремонтів об`єктів ДК «Укртрансгаз», а також Програму капітальних інвестицій на 2011 рік.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА, для виконання програми реконструкції об`єктів ГТС прямуватимуть кошти від поточної господарської діяльності компанії та додатково залучатимуться інвестиції.

В цілому Міненерговугілля має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Раніше очікувалося, що в середині 2011 року міжнародні банки нададуть Україні перший транш у розмірі 308 млн. дол. на модернізацію магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород».