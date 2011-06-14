Україна і Швеція співпрацюватимуть в енергозбереженні

Київ. 14 червня. УНІАН. Сьогодні у Стокгольмі міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО обговорив з міністром підприємництва і енергетики Швеції Мод УЛОФССОН питання співпраці.

Про це УНІАН повідомили У прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні зазначається, що сторони обговорили низку питань, пов`язаних зі співпрацею України і Швеції в енергетичній сфері.

Під час зустрічі сторони домовилися активізувати співпрацю на рівні робочих груп з питань реалізації конкретних проектів з енергозбереження, розвитку альтернативних і нетрадиційних джерел енергії.