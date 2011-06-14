Країни ЄС можуть застосувати санкції проти України?

Київ. 14 червня. УНІАН. Європейські країни можуть застосувати санкції проти України за порушення міжнародного права.

Таку думку висловила член Європарламенту від Чехії Зузана РОЙТОВА, яка спеціалізується на питаннях захисту прав людини, повідомляє прес-служба громадської організації ”Українська європейська перспектива” з посиланням на газету чеського парламенту ”Parlamentní listy.cz”, передає «Українська правда».

”Методи, якими ведеться розслідування неначе якихось порушень закону проти колишнього українського прем`єра та інших політиків, робить цілком недостовірними українське право, поліцію й сучасну владу. Ці методи переслідувань були в арсеналі тоталітарного комуністичного режиму в минулому столітті”, - наголосила З.РОЙТОВА.

”Якщо в Україні ситуація не зміниться, потрібно зважити застосування санкцій за порушення міжнародного права”, - закликала вона.

На її думку, розслідування в Україні проти опозиційних політиків ведуться з порушенням українських законів.

З.РОЙТОВА також закликала країни-члени ЄС, аби вони слідом за Чеською Республікою були готовими надати політичний притулок українським опозиційним політикам, які переслідуються на Батьківщині.

Як повідомлялося, організація ”Українська європейська перспектива” заснована колишнім міністром економіки України Богданом ДАНИЛИШИНИМ, який отримав політичний притулок у Чехії після порушення кримінальної справи в Україні.