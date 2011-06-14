Кількість жертв кишкової палички в Європі зросла до 37 осіб
17:15, 14 червня 2011Новини ЄС
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Помер 2-річний хлопчик
Брюссель. 14 червня. УНІАН. Кількість жертв кишкової палички E.coli у Європі досягла 37 осіб.
Як повідомила сьогодні німецька влада, в ніч на вівторок у госпіталі Ганновера помер дворічний хлопчик. Він став самою юною жертвою захворювання. До нього наймолодшою жертвою була 20-річна дівчина.
36 осіб загинули в Німеччині, ще один – у Швейцарії.
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