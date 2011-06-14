Розпочалась активна фаза навчань ”Сі-Бриз”

Київ. 14 червня. УНІАН. Сьогодні багатонаціональний штаб навчання Військово-морських сил Збройних сил України та Військово-морських сил США “Сі Бриз - 2011” із запрошенням представників флотів інших країн розпочав реалізацію активної фази навчань.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, за словами начальника багатонаціонального штабу навчань від ВМС України капітана 1-го рангу Ігоря ТЄРЬОХІНА, протягом цього етапу береговий, морський та авіаційний компоненти працюватимуть безпосередньо за легендою навчань, виконуючи конкретні завдання для результативного здійснення запланованої антипіратської операції.

Розпочнеться активна фаза виходом кораблів з порту Одеса і навчаннями з протимінної оборони. Далі десантні кораблі виконають висадку особового складу на необладнане побережжя з метою нейтралізації умовної піратської бази. Основні ж сили відпрацюють дії у морі – пересадку військовослужбовців, обмін інформацією, вантажами, організацію перельотів авіації з одного корабля на інший тощо.

«На попередньому етапі ми проводили бойове злагодження міжнародних сил, – повідомив І.ТЄРЬОХІН. – Військовослужбовці різних країн познайомились один з одним, провели тренування зі зв’язку, боротьби за живучість кораблів, організації дій у морі, бойові стрільби тощо. Штаб здійснював загальне керівництво і контроль ефективності цього процесу».

За словами офіцера, усі дії сил відбуваються за попередньо розробленим планом, який покликаний максимально сприяти обміну досвідом між військовослужбовцями різних країн та досягненню найбільш ефективного рівня сумісних дій в ході міжнародних операцій.

«Елемент несподіваності вносить саме життя, а персоналу штабу на даний час вдається успішно вирішувати як планові, так і не позапланові завдання», – підкреслив він.