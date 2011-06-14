Янукович виступить перед депутатами ПАРЄ

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Президенти України і Вірменії Віктор ЯНУКОВИЧ і Серж САРГСЯН виступлять перед депутатами Парламентської Асамблеї Ради Європи на сесії, яка відбудеться 20-24 червня у Страсбурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, виступ українського Президента запланований на вівторок, 21 червня, а Президента Вірменії – на середу, 22 червня.

У четвер, 23 червня, європейські депутати заслухають виступ Президента Палестинської національної адміністрації Махмуда АББАСА.

Крім того, у понеділок, 20 червня, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО представить комюніке Комітету міністрів Парламентській Асамблеї.

Серед основних дебатів, запланованих на порядку денному сесії, - підтримка молодих арабських демократій, питання відповідальності за розселення біженців і людей у пошуку притулку в Європі, ситуація з правами людини в Європі, а також реформування ПАРЄ.