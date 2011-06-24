У Польщі викрито жителя, який зареєстрував 170 фіктивних запрошень на роботу для українців

Варшава. 24 червня. УНІАН. У Польщі викрито місцевого жителя, який зареєстрував для українців 170 фіктивних запрошень на роботу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польської прикордонної служби, яка затримала чоловіка на початку червня.

За попередніми даними, 62-річний чоловік разом зі своєю сестрою за останні два роки зареєстрував для громадян України близько 700 фіктивних заявок на роботу, завдяки яким вони отримали візу на працю у Польщі. „Однак, жоден з них не отримав роботи у їхньому господарстві”, - відзначила прес-служба.

Чоловік, який особисто зареєстрував майже 170 заявок на працевлаштування українців, сказав прикордонникам, що займатися цією справою його намовила сестра, котра померла в квітні цього року. „Нечесному працедавцю пред’явлено 12 звинувачень неправомірного отримання заявок на працевлаштування та полегшення нелегального перебування у Польщі громадянам України”, - відзначила прес-служба.

Затриманий чоловік зізнався у скоєному та був відпущений на волю до суду.

„Проводяться дальші дії в справі, а слідство може набути міжнародного характеру”, - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, понад 90% усіх заявок на працевлаштування іноземців за спрощеною системою – з моменту її запровадження в липні 2007 року - поляки зареєстровують для громадян України.

Торік польські працедавці зареєстрували для українців близько 170 тисяч таких заявок після рекордних 180 тисяч в 2009 році.

Експерти зауважують, що насправді до Польщі на роботу приїжджає менше людей, ніж зареєстровано заявок, а реальну кількість сезонних працівників можна дізнатися на основі даних про кількість виданих національних віз: 135 тисяч в 2010 році.

Крім українців, спрощеною системою, яка дозволяє працювати без офіційного дозволу шість місяців у році, можуть користуватися громадяни Білорусі, Росії, Грузії та Молдови.