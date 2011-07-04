ЄС уважно стежить за процесом над Тимошенко

Київ. 4 липня. УНІАН. Європейський Союз уважно стежить за судовим процесом над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«Ми продовжуємо уважно слідкувати за тим, яка проходять судові слухання», - сказав він, зазначивши, що у судовій залі постійно перебуває представник посольства однієї із країн ЄС в Україні або Представництва Єврокомісії. «Ми домовилися про таку ротацію», - зазначив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Також Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав заяву Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН стосовно того, що Євросоюз побоюється, що у цьому судовому процесі, а також в інших випадках є певна політична мотивація. Також Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав про резолюцію Європейського парламенту.

«І це треба сприймати як той факт, що Європейський Союз висловив своє занепокоєння стосовно цих процесів», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

При цьому він наголосив, що справа, яка зараз розглядається у суді, стосується газових договорів, які були укладені у січні 2009 року, і ці договори допомогли у вирішенні газової кризи, яка спричинила перебої з постачанням газу у деякі країни ЄС впродовж трьох тижнів взимку.

У цьому контексті Ж.ТЕЙШЕЙРА особливо відзначив роль Ю.ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністра у вирішенні цієї кризи.

«І треба пам’ятати про ті умови, які виставила країна, з якої походить газ, зокрема, використання ринкових цін у цих угодах про поставки газу», - додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи може Європейський Союз пов’язати процес підписання Україною угод про асоціацію і про зону вільної торгівлі з ЄС з результатами судових процесів над Ю.ТИМОШЕНКО та колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав: «Ми не пов’язуємо ці процеси».

При цьому він додав, що такі рішення не приймаються на його рівні, і що нині європейська сторона очікує і хоче завершити до кінця року переговори щодо підписання зазначених угод.