В Румунії за відмову від участі в перепису штрафуватимуть

Київ. 12 липня. УНІАН. У Румунії за відмову від участі в запланованому на жовтень загальному переписі населення штрафуватимуть.

Як передає Газета.Ru, про це заявив голова румунського інституту статистики Вірджіл ВОЙНЯГУ.

«Штраф за відмову від участі в цьому найважливішому державному заході може сягати 250 євро», – попередив В.ВОЙНЯГУ. Він нагадав, що від участі в минулому переписі 2002 року найчастіше відмовлялися представники циганського населення.

Збір інформації національного перепису про чисельність населення і домашнього господарства проходитиме в Румунії з 22 по 31 жовтня.

Попередній перепис 2002 року виявив, що за десять років після падіння режиму Чаушеску і проведення реформ населення країни зменшилося більш ніж на 1 млн. людей, тобто приблизно на 5%.