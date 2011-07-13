Тимошенко поскаржилася до Євросуду з прав людини

Київ, 13 липня. УНІАН. Лідер партії ”Батьківщина”, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулась до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності її кримінального переслідування.

Текст відповідної скарги (англійською мовою) розміщено на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Згідно з документом, інтереси Ю.ТИМОШЕНКО у Європейському суді з прав людини представлятимуть харківський адвокат Аркадій БУЩЕНКО та Сергій ВЛАСЕНКО, який зараз у судовому процесі захищає екс-прем`єра на громадських засадах.

Скарга датована 21 червня та нараховує 34 аркуші. У скарзі викладені факти та пояснення щодо обвинувачень, висунутих Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, йдеться про кримінальні справи, порушені за фактами нецільового використання кіотських коштів, закупівлі автомобілів для сільської медицини, а також щодо газових угод 2009 року, яка зараз розглядається у Печерському районному суді Києва.