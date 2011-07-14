Грищенко зустрівся з Президентом ПАРЄ

Київ. 14 липня. УНІАН. Голова Комітету Міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні в рамках офіційного візиту до Турецької Республіки провів зустріч з головою ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Сторони обговорили питання взаємодії по лінії Рада Європи - Європейський Союз у контексті останнього спільного засідання у місті Страсбург. К.ГРИЩЕНКО та М.ЧАВУШОГЛУ наголосили на важливості участі ЄС у проектах та програмах Ради Європи в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між РЄ та ЄС (2007 р.), метою якого є посилення співпраці РЄ та ЄС у таких сферах як забезпечення прав людини та основних свобод, демократичний розвиток, міжкультурний діалог, освіта, соціальна сфера, молодіжна політика.

Учасники зустрічі обговорили також шляхи реалізації пріоритетів головування України у Раді Європи та торкнулися окремих актуальних питань порядку денного організації.

К.ГРИЩЕНКО та М.ЧАВУШОГЛУ обмінялися думками щодо безпеки і співробітництва в регіоні, зокрема у розв’язанні заморожених конфліктів.