ЄС і Грузія домовилися про захист географічних назв

Брюссель. 14 липня. УНІАН. ЄС і Грузія домовилися про захист географічних найменувань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна угода була підписана сьогодні.

За даними прес-служби польського головування в ЄС, ця угода включає захист близько 3 тис. географічних найменувань сільськогосподарських товарів, що виготовляються в ЄС, і 18 сортів вин, які виробляються в Грузії.

Серед грузинських вин, чиї назви будуть захищені угодою, - «Манаві», «Кіндзмараулі», «Цинандалі», «Хванчкара».

Таким чином, Грузія стала першою країною серед східних сусідів ЄС, з якими Євросоюз підписав таку угоду.