В Україну їде делегація НАТО

12:23, 18 липня 2011
Новини ЄС
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Для обговорення військового співробітництва

Київ. 18 липня. УНІАН. Сьогодні, 18 липня, в Україну з офіційним візитом прибуває військова делегація Північноатлантичного альянсу на чолі з верховним головнокомандувачем об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі адміралом Джеймсом СТАВРІДІСОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, головна мета візиту полягатиме в обговоренні питань поточного стану і перспектив розвитку співробітництва Збройних сил України з НАТО, а також можливих шляхів розширення співпраці та підвищення оперативних спроможностей Збройних сил України.

19 липня у рамках візиту в Україну адмірал Д.СТАВРІДІС візьме участь у переговорах з делегацією Збройних сил України на чолі з начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковником Григорієм ПЕДЧЕНКОМ, під час яких сторони обговорять питання реформування української армії, співробітництва України з НАТО в рамках розвитку військових спроможностей, а також участі України в багатонаціональних навчаннях, операціях під проводом НАТО та Силах реагування Альянсу.

Після переговорів адмірал Д.СТАВРІДІС здійснить візит ввічливості до міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ.

Цього ж дня голова військової делегації НАТО зустрінеться з керівництвом Міністерства закордонних справ України, Ради національної безпеки і оборони України та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

20 липня військова делегація НАТО перебуватиме з візитом у Севастополі, де відбудеться робоча зустріч адмірала Д.СТАВРІДІСА з командувачем Військово-Морських Сил Збройних сил України адміралом Віктором МАКСИМОВИМ. Також представники делегації НАТО відвідають великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський” та фрегат “Гетьман Сагайдачний” ВМС України.

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