Україна наполягатиме на європейській перспективі в новій угоді з ЄС

Київ. 18 липня. УНІАН. Україна наполягатиме на закріпленні в угоді про асоціацію європейської перспективи попри скептицизм окремих країн-членів Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС у форматі «Україна-Група друзів України в ЄС» сьогодні у Брюсселі.

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що фіксація в угоді європейської перспективи є пріоритетним завданням для України на даному етапі та вимагатиме від ЄС стратегічної мужності, враховуючи складу внутрішню ситуацію в Євросоюзі.

Водночас міністр підкреслив, що закріплення перспективи створює потужний стимул в суспільстві для втілення болісних та непопулярних реформ, спрямованих на інтеграцію України до ЄС. «Обсяг законодавства, яке має адаптувати Україна після укладання угоди про асоціацію порівняний із завданнями, що стоять перед країнами-кандидатами», - зауважив К.ГРИЩЕНКО.

Сторони обговорили актуальні питання відносин України та ЄС з акцентом на переговорному процесі щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Міністри підтвердили спільне прагнення сторін завершити переговори до кінця поточного року.

Міністри закордонних справ України та ЄС також обговорили перспективи запровадження безвізового режиму для громадян України, зокрема реалізацію першої «законодавчої» фази Плану дій лібералізації візового режиму.

Крім того, було обговорено процес внутрішніх реформ в Україні, питання регіональної безпеки, а також підготовку до Варшавського саміту «Східного партнерства» у вересні ц.р.

Організаторами заходу виступили міністр закордонних справ головуючої в ЄС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ та міністр закордонних справ Литви Аудронюс АЖУБАЛІС. У зустрічі активну участь взяли комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, а також глави зовнішньополітичних відомств Чехії, Румунії та Латвії.

Попередня зустріч у форматі «Україна-Група друзів України в ЄС» на рівні міністрів відбулася 12 квітня 2011 в Люксембурзі.