Грищенко та Расмуссен обговорили співпрацю

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН під час сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі обговорили питання двосторонньої співпраці.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у місії України при ЄС.

К.ГРИЩЕНКО та А.Ф.РАСМУССЕН приділили увагу питанням залучення експертної допомоги НАТО та досвіду Альянсу до організації заходів з забезпечення безпеки учасників Євро-2012, імплементації Трастового Фонду з утилізації легких озброєнь та звичайних боєприпасів в Україні та започаткування проекту Трастового Фонду з ліквідації джерел радіоактивного забруднення в місцях розташування колишніх радянських військових об’єктів.

Сторони обговорили також хід реалізації положень Спільної заяви Комісії Україна-НАТО, схваленої на черговому міністерському засіданні у Берліні в квітні цього року.