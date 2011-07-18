Грищенко: перспектива членства в ЄС потрібна українському суспільству

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що перспектива членства в ЄС потрібна не стільки уряду України, скільки українському суспільству.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на конференції, організованій Європейським політичним центром.

«Це не сигнал уряду, це - сигнал суспільству, суспільство має бути консолідоване для реформ», - сказав український міністр.

Він зазначив, що Україна бачила на прикладі Польщі, наскільки перспектива членства в ЄС об`єднує суспільство і сприяє необхідним перетворенням у країні.

Як повідомляв УНІАН, український МЗС продовжує наполягати на необхідності закріплення перспективи членства в ЄС в угоді про асоціацію між Україною і ЄС, яку сторони планують узгодити до кінця цього року.