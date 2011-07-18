ЄС може ввести нові санкції проти Сирії

Київ. 18 липня, УНІАН. Євросоюз розглядає доцільність застосування нових санкції проти Сирії.

Про це повідомила сьогодні голова дипломатії ЄС Кетрін ЕШТОН, передає РІА «Новости».

”Ми продовжили розгляд санкцій”, - сказала К.ЕШТОН журналістам після завершення чергової зустрічі в Брюсселі глав МЗС 27 країн ЄС, яка проходила під її головуванням

За словами глави дипломатії ЄС, ця регіональна організація має намір чинити максимальний політичний і економічний тиск на офіційний Дамаск, щоб домогтися припинення насильства щодо цивільного населення і сприяти загальнонаціональному діалогу в ім`я демократичних перетворень.

Як повідомлялося, заворушення у Сирії почалися у середині березня в місті Дераа на півдні країни і швидко перекинулися на інші регіони. За цей час у зіткненнях з силами безпеки загинули, за даними сірійських правозахисників, понад тисяча осіб.

ЄС на знак засудження репресій, що тривають у Сирії, ввів заборона на поставки до цієї країни зброї і поліцейської техніки, а також заборонив в`їзд на свою територію представників вищого сирійського керівництва на чолі з президентом і заморозив їх фінансові активи в Європі. У липні Євросоюз схвалив новий пакет санкції, який розширить обмежувальні заходи проти сирійської влади. До нього увійшли чотири сирійські компанії, пов`язані з силовими структурами країни, а також сім посадовців, які, на думку ЄС, несуть відповідальність за застосування насильства проти мирного населення.