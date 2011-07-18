Грищенко запевнив Європу у швидкому прогресі демократії

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що демократія в Україні швидко прогресує.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таку думку він висловив сьогодні, виступаючи на конференції на тему «Східного партнерства», організованій Європейським політичним центром.

«Думаю, що суспільство прогресує для прийняття всіх свобод», - сказав міністр, відповідаючи на прохання прокоментувати ініціативу низки депутатів Верховної Ради України, які запропонували законопроект, що забороняє пропаганду гомосексуалізму.

«Ще 20 років тому (за це – УНІАН) були кримінальні переслідування», - додав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр наголосив, що Україні не знадобиться 300 років для того, аби створити демократію. Він відзначив, що нове покоління українців «одразу вбирає демократію».

Як повідомляв УНІАН, 6 депутатів Верховної Ради України - Євген ЦАРЬКОВ (фракція Комуністичної партії), Катерина ЛУК’ЯНОВА, Лілія ГРИГОРОВИЧ (фракція Блоку ”Наша Україна - Народна самооборона”), Павло УНГУРЯН (”БЮТ-Батьківщина”), Юлія КОВАЛЕВСЬКА (Партія регіонів) і Тарас ЧОРНОВІЛ (депутатська група ”Реформи в ім`я майбутнього”) зареєстрували проект закону, яким пропонується заборонити пропаганду гомосексуалізму.

У пояснювальній записці законопроекту наголошується, що розповсюдження гомосексуалізму загрожує національній безпеці у зв`язку з тим, що призводить до епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, руйнує інститут сім`ї і може призвести до демографічної кризи.