Паралмент Іспанії підвищив пенсійний вік до 67 років

Київ. 21 липня, УНІАН. Парламент Іспанії сьогодні схвалив збільшення віку виходу на пенсію із 65 до 67 років.

Як передає РІА «Новости», затверджений урядом в січні законопроект був схвалений депутатами після того, як сенат (верхня палата) вніс до нього незначні поправки.

Зараз іспанці можуть йти на пенсію у 65 років і отримувати при цьому 100% пенсії за умови, що відрахування до Пенсійного фонду вони здійснювали впродовж 35 років. Згідно з новим законом, який вступить в силу після 2013 року, щоб отримувати максимальну пенсію, потрібен буде трудовий стаж у 37 років. При цьому іспанці зможуть як і раніше йти на заслужений відпочинок у віці 65 років, проте для цього необхідно, щоб їх трудовий стаж становив не менше 38,5 років.

Законопроект про пенсії був підготовлений як частина пакету реформ, покликаних покращити економічну ситуацію, яка загрожує країні бюджетною та борговою кризою.