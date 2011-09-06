Україна хоче постачати Польщі двигуни для Мі-8

Київ. 6 вересня. УНІАН. Україна пропонує Польщі розглянути можливість постачання українських двигунів для вертольотів Мі-8 та для ракетних катерів класу “Тарантул” Війська Польського.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ сказав під час зустрічі з міністром національної оборони Республіки Польща Томашем СЄМОНЯКОМ.

”Україна і Польща мають великі перспективи і можливості розвитку співробітництва в оборонній сфері”, - наголосив М.ЄЖЕЛЬ.

Крім того, глава вітчизняного оборонного відомства запросив міністра національної оборони Республіки Польща Т.СЄМОНЯКА відвідати у листопаді поточного року з візитом Україну і детально обговорити практичні аспекти подальшого розвитку двосторонньої військової співпраці.

Під час обговорення питання розвитку співробітництва в рамках регіональних ініціатив М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що оптимізація і розширення співпраці у форматі “Вишеградська четвірка + Україна” має відбуватися в площині створення спільної українсько-польсько-литовської миротворчої бригади “ЛитПолУкрбриг”, а також залучення Збройних сил України до Багатонаціональної бойової тактичної групи ЄС країн Вишеградської четвірки, яку передбачається створити у найближчі роки.