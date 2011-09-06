Тимчасово обмежено рух на кордоні з Угорщиною
12:37, 06 вересня 2011Новини ЄС
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Реконструюють митний пост "Тиса"
Ужгород. 6 вересня. УНІАН. У Закарпатській області через проведення дорожніх робіт частково обмежено рух у пункті пропуску «Чоп (Тиса) - Захонь» на українсько-угорському кордоні.
Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.
Як йдеться у повідомленні, у зв’язку із здійсненням реконструкції митного поста «Тиса», розташованому на українсько-угорському кордоні, на території пункту пропуску проводитимуться дорожні роботи.
Роботи триватимуть до 8 вересня 2011 року.
З метою запобігання утворення черг прес-служба Чопської митниці просить водіїв обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.
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