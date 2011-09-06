Україна приєднається до конвенції єврорегіональної співпраці

Київ. 6 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уповноважив першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА на підписання Протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об`єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС), підписаного в м.Утрехті 16 листопада 2009 року.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Президента України, оприлюдненому на сайті глави держави.

Цим документом В.ЯНУКОВИЧ визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Президента України від 19 травня 2011 року №162 «Про уповноваження В.ТИХОНОВА на підписання Протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об`єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)».