Нідерланди хочуть нагляду Єврокомісії за країнами єврозони з боргами

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. Нідерланди пропонують країнам зони євро з великими боргами передати контроль над державними фінансами Єврокомісії або відмовитися від єдиної валюти.

Про це повідомляє Інтернет-видання EUobserver з посиланням на лист прем`єр-міністра Нідерландів Марка РУТТЕ національному парламенту, підписаний також міністрами фінансів, економіки і закордонних справ.

«Країни-члени, які не бажають перейти під опікування (Єврокомісії – УНІАН), можуть обрати варіант виходу з єврозони», - зазначається у листі.

«Для продовження членства в монетарному союзі держави мають повністю виконувати угоди», - додає голландський прем`єр.

Відповідно до його пропозицій, має бути призначено спеціального комісара ЄС для нагляду за бюджетами країн - членів зони євро.

При цьому передбачається, що у разі порушень країнами - членами зони євро правил монетарного союзу, що повторюються, комісар повинен мати право напряму брати участь в управлінні бюджетною системою країни.

Передбачається три рівні такої участі. На першому з них комісар повинен мати право залучати зовнішнього аудитора для оцінки витрат та їх можливого скорочення. На другому – вводити обов`язкові для виконання заходи, спрямовані на скорочення бюджетних витрат, а на третьому – доручати незалежному аудитору готувати бюджет країни перед його затвердженням національним парламентом.

У листі визнається, що уряд Нідерландів пропонує радикальні заходи, проте прем`єр-міністр аргументує їх необхідністю виживання єврозони.

«Для єврозони і внутрішнього ринку в їх нинішній формі, щоб мати майбутнє як стабільного валютного союзу, який підтримує наш добробут, необхідний радикальний прорив», - наголошується у листі.