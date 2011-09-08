Україна і НАТО обговорюють співпрацю щодо ПРО

Київ. 8 вересня. УНІАН. Україна і Північноатлантичний альянс обговорюють питання співробітництва щодо Загальноєвропейської системи протиракетної оборони (ПРО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Києві заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Дірк БРЕНГЕЛЬМАНН.

«Я на ранньому етапі зрозумів, що Україна зацікавлена в цьому», - сказав Д.БРЕНГЕЛЬМАНН.

Він наголосив, що це питання обговорював під час зустрічі із посадовцями Адміністрації Президента України.

«Ми помітили, що існує великий інтерес з боку наших українських колег щодо ПРО», - наголосив Д.БРЕНГЕЛЬМАНН.

Також заступник генерального секретаря НАТО наголосив, що питання ПРО є темою консультацій між Україною і альянсу.

Водночас, за його словами, НАТО й Україна ще мають обговорити деталі співпраці у цьому напрямку.

«Треба досягти ще більшої чіткості деталей співпраці з Росією в цьому питанні, і тоді ми матимемо картину, як ми будемо працювати з Україною», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Президент США Барак ОБАМА у серпні 2009 року відмовився від планів свого попередника розмістити стаціонарні елементи ПРО у Польщі та Чехії, заявивши, натомість, про намір створити мобільну систему протиракетного захисту, зокрема, від Ірану.

Наприкінці минулого року 28 держав НАТО на саміті у Лісабоні затвердили нову стратегію концепцію діяльності альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення системи європейської ПРО, в яку також планувалося залучити Росію. Однак РФ виступала проти розміщення елементів системи ПРО в Європі.

Елементи мобільної системи планується розмістити на кораблях та в державах Східної Європи.

На сьогодні США вже підписали договори з урядами Румунії та Польщі про розміщення елементів ПРО в цих країнах в 2015 та 2018 роках, зауваживши, що американці ведуть також переговори в цій справі із болгарською владою.

1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що США, як і раніше, відмовляється надати гарантії ненаціленості ЄвроПРО на Росію.