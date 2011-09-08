Південний газовий коридор залишається пріоритетним для ЄС

Київ. 8 вересня. УНІАН. Європейська Комісія вважає «Південний газовий коридор» ключовим інфраструктурним пріоритетом ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Комісії «Енергетична політика ЄС: працюючи з партнерами поза нашими кордонами», опублікованому 7 вересня, повідомили УНІАН у Представництві Єврокомісії в Україні.

Говорячи про зовнішню енергетичну політику, Єврокомісія наголошує на важливості «Південного газового коридору»: газопроводу «Набукко» та інших допоміжних мереж.

Зокрема, «Південний газовий коридор» названо «ключовим інфраструктурним пріоритетом ЄС», який до 2020 року має забезпечувати близько 10-20% газових потреб спільноти.

Разом з тим, Єврокомісія має намір укласти угоду з Азербайджаном та Туркменією про будівництво інфраструктурного сполучення через Каспійське море, що дасть можливість здійснювати поставки туркменського природного газу в Європу.

Крім того, у повідомленні зазначається, що Європейський Союз має говорити «єдиним голосом» та координувати свої зусилля на світових енергетичних ринках.

«ЄС має поширити досягнення свого великого внутрішнього енергетичного ринку поза свої межі», - прокоментував публікацію єврокомісар з енергетики Ґюнтер ОТТИНҐЕР.

Пропозиції Єврокомісії націлені на «покращення внутрішньої координації», щоб «ЄС та його держави-члени діяли разом та говорили одним голосом» на зовнішній енергетичній арені.

Один із акцентів документу – необхідність прозорості відносин держав ЄС із зовнішніми постачальниками. «Держави-члени ЄС мають ділитися інформацією між собою про свої енергетичні міжнародні угоди з країнами з-поза меж ЄС», зокрема про «угоди, що перебувають на стадії переговорів», йдеться у документі.

Єврокомісія також наголошує, що має право «дати свої висновки щодо відповідності цих угод законодавству ЄС та меті безпеки постачань».

Торкаючись відносин ЄС зі східноєвропейськими партнерами, Єврокомісія нагадує, що «близько 20% всіх поставок газу до ЄС проходить через територію України». «ЄС має підтримати зусилля щодо реабілітації газотранспортної системи України і водночас щодо поліпшення прозорості та правових рамок (у газовій сфері)». Він має прагнути «швидшої інтеграції України до Енергетичної Спільноти».

«ЄС також має спонукати до тристоронньої співпраці між Росією та Україною - на політичному та адміністративному рівні – для забезпечення безперебійних газових поставок через Східний коридор», - йдеться у документі.

Крім того, у повідомленні наголошується на важливості Енергетичної спільноти для інтеграції енергетичного ринку східноєвропейських країн до ринку ЄС. «Договір про Енергетичну спільноту є орієнтиром для більшості сусідів ЄС, що прагнуть стати частиною європейської енергетичної системи», - сказано у документі.

Стосовно відносин між ЄС та Росією Єврокомісія говорить про потребу «розв’язання питань про доступ до енергетичних ресурсів, мереж та експортних ринків», про захист інвестицій та цінову політику в «новій Угоді між ЄС та Росією», про яку зараз ведуться переговори.

У документі також йдеться про необхідність укладення «технічної угоди між ЄС, Росією та Білоруссю щодо правил урядування електромережами в регіоні».