З 2015 всі нові автомобілі в Європі обладнають системами екстренного виклику

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. Єврокомісія рекомендує з 2015 року всі нові автомобілі обладнати системами автоматичного екстреного виклику у разі тяжких аварій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в рекомендаціях, схвалених сьогодні Єврокомісією.

Передбачається, що у разі серйозних дорожньо-транспортних подій такі системи автоматично зв`язуватимуться зі службою екстреного виклику 112 для виклику служб допомоги.

У рекомендаціях також міститься заклик до країн - членів ЄС забезпечити переоснащення мобільними операторами своєї інфраструктури з тим, щоб вона дозволяла підтримувати такий зв`язок між автоматичною системою екстреного виклику і службами рятувальників.

На думку Єврокомісії, запровадження автоматичних систем екстреного виклику на автомобілях допоможе скоротити час приїзду рятувальників на місце ДТП на 40% у міській зоні і на 50% - у сільській місцевості.

Для створення європейської мережі автоматичного екстреного виклику до 2015 року Єврокомісія планує найближчим часом прийняти специфікації для удосконалення центрів прийому екстрених дзвінків, а також запропонувати проект нормативного акту, який зобов`язує встановлювати на всіх нових автомобілях системи автоматичного екстреного виклику, які відповідають загальноєвропейським стандартам.

Система автоматичного екстреного виклику, ґрунтуючись на показах детекторів, у разі тяжких аварій автоматично зв`язуватиметься з центрами екстреного виклику і передаватиме інформацію про ДТП: його серйозність, місце події, напрям руху автомобіля (особливо на автотрасах і в тунелях).

Для захисту персональних даних про пересування громадян системи автоматичного екстреного виклику активуватимуться лише у разі аварій.

За оцінками Єврокомісії, установка системи автоматичного екстреного виклику коштуватиме не більш як 100 євро для кожного автомобіля.

На сьогодні лише 0,7% автомобілів в Європі обладнані системами автоматичного екстреного виклику. Водночас встановлені системи не можуть взаємодіяти з усіма європейськими центрами екстреної допомоги.